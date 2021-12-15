Rusya, gizli savaş uçağı Okhontik’i tüm dünyaya gösterdi

TEST SÜRÜŞLERİ YAPILIYOR

Uçakların uzunluğu 14 metre, kanat açıklığı 19 metre ve kalkış ağırlığı ise 20 ton. S-70'in kendi temelinde gelecekteki insansız sistem ailesinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Rus yetkililer, tüm testleri bir an önce tanımak istiyorlar.

Aracı geliştiren şirket, Okhotnik'in çok çeşitli görevleri tek tek veya grup halinde yürütebilecek son derece akıllı bir sistem olduğunu söyledi.