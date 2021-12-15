Rusya, gizli savaş uçağı Okhontik’i tüm dünyaya gösterdi

Rusya ile Ukrayna'nın sınırdaki gerilim, tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın işgaline dair endişeler büyürken, Rusya lideri Putin, geçtiğimiz günlerde Fransa lideri Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Tansiyon giderek yükselirken Rusya, yeni insansız hava aracı S-70 Okhotnik'in ortaya çıkardı. ABD basınının 'gizli savaş uçağı' dediği aracın test sürüşlerine başlandı. İnsansız hava aracı S-70 Okhotnik, kamuoyunda görücüye çıktı. Uzun menzilli, tespit edilebilirliği düşük ve aynı zamanda Su-57 gibi Rus yeni nesil savaş uçaklarına da oldukça uyumlu araç düz bir jet görünümünde.
TEST SÜRÜŞLERİ YAPILIYOR
Uçakların uzunluğu 14 metre, kanat açıklığı 19 metre ve kalkış ağırlığı ise 20 ton. S-70'in kendi temelinde gelecekteki insansız sistem ailesinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Rus yetkililer, tüm testleri bir an önce tanımak istiyorlar.
Aracı geliştiren şirket, Okhotnik'in çok çeşitli görevleri tek tek veya grup halinde yürütebilecek son derece akıllı bir sistem olduğunu söyledi.