Rusya güne bu görüntüyle uyandı! Askeri tesis hava uçtu, videodaki ses kafaları karıştırdı...

'SAVAŞ RUSYA'YA MI SIÇRADI?'

Ülkenin Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ile askeri tesiste yangın çıkan yangın, sosyal medyada büyük yankı uyadırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise haberi 'yangın Ukrayna tarafından mı başlatıldı?' ifadelerine yer verdi. Druzhba benzin istasyonunda çıkan dev yangın tüm şehirde görüldü.