Rusya güne bu görüntüyle uyandı! Askeri tesis hava uçtu, videodaki ses kafaları karıştırdı...

Rusya-Ukrayna savaşı 61 gündür devam ederken, Rusya güne yangın haberiyle uyandı. 'Ukrayna'daki savaşın Rusya'ya da sıçradığı' iddiaları ortada dolaşmaya başlamışken gerçek kısa süre sonra öğrenildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi. Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi. Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk'taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor.
'SAVAŞ RUSYA'YA MI SIÇRADI?'
Ülkenin Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ile askeri tesiste yangın çıkan yangın, sosyal medyada büyük yankı uyadırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise haberi 'yangın Ukrayna tarafından mı başlatıldı?' ifadelerine yer verdi. Druzhba benzin istasyonunda çıkan dev yangın tüm şehirde görüldü.