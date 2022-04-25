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Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:12 Son Güncelleme: 25.4.2022 10:40

Rusya güne bu görüntüyle uyandı! Askeri tesis hava uçtu, videodaki ses kafaları karıştırdı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Rusya güne bu görüntüyle uyandı! Askeri tesis hava uçtu, videodaki ses kafaları karıştırdı...

Savaş 61. günde devam ederken, Rusya güne yangın görüntüsüyle uyandı. Ülkenin Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ve askeri tesisinde çıkan yangın geceyi aydınlattı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise haberin başlığında Ukrayna'nın Rus akaryakıt tesisine 2 füze gönderdiğini iddia etti. Gazete bu iddiasını yayınladığı videodaki bir ayrıntıya dayandırdı. Rusya'dan yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi bir açıklama gelmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 61 gündür devam ederken, Rusya güne yangın haberiyle uyandı. 'Ukrayna'daki savaşın Rusya'ya da sıçradığı' iddiaları ortada dolaşmaya başlamışken gerçek kısa süre sonra öğrenildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi. Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi. Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk'taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor.

'SAVAŞ RUSYA'YA MI SIÇRADI?'

Ülkenin Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ile askeri tesiste yangın çıkan yangın, sosyal medyada büyük yankı uyadırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise haberi 'yangın Ukrayna tarafından mı başlatıldı?' ifadelerine yer verdi. Druzhba benzin istasyonunda çıkan dev yangın tüm şehirde görüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise önce Moskovsky Caddesi'ndeki askeri tesis bölgesinde çıkan yangının görüntülerini paylaştı, ardından da paylaşımı sildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Rusya güne bu görüntüyle uyandı! Askeri tesis hava uçtu, videodaki ses kafaları karıştırdı...
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