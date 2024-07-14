Rusya, Harkiv’i vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, polis memuru ve kurtarma görevlisinin ilk saldırı sonrası bölgeye intikal ettiğini, ikinci saldırıya yakalanarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Harkiv bölgesi. Bir başka Rus saldırısında da bir kurtarma görevlisi ve bir polis öldürüldü. Düşman birlikleri Harkiv bölgesindeki Budy köyüne füze saldırısı düzenledi. Acil servisler olay yerine ulaştığında Rus teröristler aynı yeri ikinci kez vurdu. Saldırıda Harkiv Bölgesi Devlet Acil Durum Servisi Bölge Departmanı Başkanı, Sivil Koruma Servisi Yarbayı Artem Kostyrya ve Harkiv Bölge Emniyet Müdürlüğü Devriye Polis Müdahale Sektöründen bir polis memuru, Kıdemli Polis Çavuşu Oleksiy Koshchiy hayatını kaybetti. Yaralılar arasında 3 kurtarma görevlisi, 1 polis memuru ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 20 sivil bulunmaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.