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Giriş Tarihi: 7.3.2022

Rusya: Hava üssünü vurduk

Rusya: Hava üssünü vurduk
RUSYA, Ukrayna'ya ait Starokostantiniv askeri hava üssünü vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan saldırı sonucunda üssün devre dışı kaldığını duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski de son video paylaşımında Rus füzelerinin Vinnitsa Havaalanı'nı tamamamne yıktığını söyledi. Ayrıca, toplam 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini kaydedildi. Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi kaydedildi.
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Rusya: Hava üssünü vurduk
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