Rusya, Herson’dan çekiliyor

Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden askerlerini geri çekme kararı aldı. Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine dair Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya rapor sundu. Özellikle Herson bölgesine, Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sorunlar yaşadıklarını kabul eden Surovkin, "Dnipyer Nehri'nin sol yakasında savunma hattı oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız" dedi. Surovkin'in çekilme teklifini kabul eden Sergey Şoygu, "Birliklerin geri çekilmesine başlayın, silahların ve teçhizatların sevkiyatı için tüm güvenlik önlemleri alın" talimatını verdi.