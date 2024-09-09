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Giriş Tarihi: 10.9.2024

Rusya, ‘İran füze gönderdi’ iddıasını yalanladı

Rusya, ‘İran füze gönderdi’ iddıasını yalanladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'ya füze sevk ettiği iddiasının gerçeğe dayanmadığını söyledi. İran'ın Rusya'ya füze sevkettiği iddialarını değerlendiren Peskov, "Bu bilgileri gördük. Bu tür bilgi her zaman gerçeğe dayalı olmuyor" dedi. Peskov ayrıca, "Ukrayna'daki çatışmanın barış araçlarıyla sonlandırılması konusunda herhangi bir ilerleme yok'' şeklinde konuştu. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Memrik yerleşim biriminin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.
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Rusya, ‘İran füze gönderdi’ iddıasını yalanladı
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