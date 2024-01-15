Rusya İran hattında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Orta Doğu'daki durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Abdullahiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ve İran arasında ekonomi, ticaret, ulaşım alanlarında ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki devlet arasında yeni bir anlaşmanın hazırlık süreci istişare edildi.

Orta Doğu'daki durumun da ele alındığı görüşmede, iki bakan "ABD ve İngiltere liderliğinde bir grup ülkenin Yemen'e yönelik yoğun saldırılarını şiddetle kınadı, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ve sivillere insani yardımın acilen sağlanması gerektiğini" vurguladı.

Lavrov ve Abdullahiyan, çeşitli düzeylerde etkileşim konusunda koordinasyon ile ilgili konuları istişare ederken, egemenlik, toprak bütünlüğü gibi Birleşmiş Milletler'in (BM) ilkelerine saygı dahil Rusya ile İran ilişkilerindeki temel prensiplere bağlılığı teyit etti.