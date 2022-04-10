Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 45'inci gün geride kaldı. Gözler artık çatışmaların artmasının beklendiği Ukrayna'nın doğusunda. Ukrayna ve Rus birlikleri buradaki savaş için son hazırlıklarını yapıyor.Diğer taraftan binlerce Ukraynalı da Rus birliklerinin çekildiği bölgelere geri dönmeyi sürdürüyor. Rus askerleri, başkent Kiev ve çevresinde arkalarında kan ve gözyaşı bırakdı.Kiev'e yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan Borodyanka, Rus kuvvetlerinin çekilmesinin ardından SABAH tarafından görüntülendi. Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre Borodyanka, başkent Kiev bölgesinde en fazla can kaybının yaşandığı yer. Bölgede bulunan 29 binadan 21'i Rusya'nın bombardımanında büyük zarar görürken, 8'i de tamamen yıkıldı. Rus askerlerin bölgeden çekilmesinin ardından bombalanan binalarda enkaz kaldırma ve arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, enkazın altında ne kadar sivil olduğu ise bilinmiyor. Borodyanka'ya yakın mesafede bulunan köylerin birçoğu harabeye döndü.Rusya'nın uçak, tank, top ve ağır silahlarla vurduğu Borodyanka'da çok sayıda bina yerle bir olurken, yanmış zırhlı araçlar, hurdaya dönmüş otomobiller, yağmalanmış marketler, bombalanmış polis merkezleri de dikkat çekti.Borodyanka'ya bağlanan birçok köprü ise bombardımanda yıkıldı. Çatışmalardan önce bölgeden tahliye edilen vatandaşların evlerine dönerek tamirat yaptıkları görüldü.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının devam ettiği Borodyanka'daki durumun Buça'dakinden çok daha korkunç olduğunu ifade etmişti.Rusya'nın savaş suçu işlediği ileri sürülen Kiev yakınlarındaki Buça'da yeni görüntüler ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Buça'daki toplu mezar, adli tıp incelemesi için açıldı. Kiev bölge polisi müdürü Andrey Nebitov, Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 cesedin sivillere ait olduğunu belirtti.Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk'ta bulunan tren garında sivilleri hedef alan füze saldırısında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Ukrayna savaş suçu soruşturması istiyor. BM'den ise "Rusya'nın sivillere saldırıları kabul edilemez" açıklaması yapıladı.