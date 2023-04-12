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Giriş Tarihi: 12.4.2023 13:40

Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzeyle deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

AA
Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, füzenin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Fırlatmanın amacı, gelişmiş kıtalararası balistik füze ekipmanlarını denemekti." ifadesine yer verildi.

Deneme atışının gerçekleştirildiği füzenin adına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, füzenin, Kazakistan'da bulunan Sarı-Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.

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Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
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