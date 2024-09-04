Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya, Lviv’i vurdu: 7 ölü, 42 yaralı
Giriş Tarihi: 5.9.2024

Rusya, Lviv’i vurdu: 7 ölü, 42 yaralı

Rusya, Lviv’i vurdu: 7 ölü, 42 yaralı
RUSYA, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda onlarca apartman bloğunun hasar gördüğü, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polonya'nın sınırındaki Lviv'e yönelik saldırının ardından hava savunma sistemlerini ve jetlerini harekete geçirdiği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Washington'un Ukrayna'ya füze sağlama düşüncesi hakkında, "ABD'nin, Rusya'nın kırmızı çizgilerinin nerede olduğunu çok iyi bildiğini ve şaka yapılmaması gerektiğini" söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya, Lviv’i vurdu: 7 ölü, 42 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA