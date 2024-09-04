Rusya, Lviv’i vurdu: 7 ölü, 42 yaralı

RUSYA, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda onlarca apartman bloğunun hasar gördüğü, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polonya'nın sınırındaki Lviv'e yönelik saldırının ardından hava savunma sistemlerini ve jetlerini harekete geçirdiği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Washington'un Ukrayna'ya füze sağlama düşüncesi hakkında, "ABD'nin, Rusya'nın kırmızı çizgilerinin nerede olduğunu çok iyi bildiğini ve şaka yapılmaması gerektiğini" söyledi.