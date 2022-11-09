Rusya, Moldovalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın geçen hafta Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.
Söz konusu kararın gerekçesiz olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Bu, Moldova'nın 1 Kasım'da aldığı karara karşı alınan önlemdir." ifadelerine yer verildi.