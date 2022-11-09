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Giriş Tarihi: 9.11.2022 20:45

Rusya, Moldovalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

AA
Rusya, Moldovalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın geçen hafta Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararın gerekçesiz olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Bu, Moldova'nın 1 Kasım'da aldığı karara karşı alınan önlemdir." ifadelerine yer verildi.

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Rusya, Moldovalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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