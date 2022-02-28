Rusya, nükleer alarma geçti

RUSYA-Ukrayna
savaşında nükleer korku da büyüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in 'Özel Savaş Görevi' açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanı'ndan dün nükleer birliklerin göreve hazır hale geldiği duyuruldu. Putin dün ayrıca "Batı yalanlar imparatorluğu" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ise Putin'in nükleer adımının "sorumsuzca" olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor" dedi.
BELARUS DA KATILACAK
RUSYA işgale devam ederken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği iddia edildi. ABD
'li bir yetkili Belarus
'un Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını söyledi. Belarus'ta ayrıca anayasa değişikliği ile Rusya'nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapılmasının da önü açıldı. ABD ise Belarus'taki elçiliğini askıya aldı.