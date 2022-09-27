Rusya nükleer kartını açtı! Medvedev konuştu: Gerekirse kullanırız...

MEDVEDEV'DEN FLAŞ ÇIKIŞ

Putin'in geçtiğimiz hafta kısmi seferberlik ilan etmesi ve Batı'ya nükleer gözdağı vermesinin yankıları sürerken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev'den bir çıkış daha geldi. Medvedev, bunun bir blöf olmadığını belirtirken, gerekirse Rusya'nın kendisini nükleer silahlar ile savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Referandum hakkında da konuşan Medvedev, Batı ile tasiyonun yükselmesi halinde daha fazla tartışmadan yanıt verme hakkına sahip olduğunu belirtti.