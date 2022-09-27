Rusya nükleer kartını açtı! Medvedev konuştu: Gerekirse kullanırız...

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde 23 Eylül'de başlayan Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumların bugün sona ermesi planlanırken İngiliz askeri İstihbaratı'ndan dikkat çeken bir idda ortaya atıldı. Ayrıca, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev referandum ile ilgili konuşurken nükleer çıkışı tekrarladı.
REFERANDUM İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'lik kısmını oluşturan bölgelerde gidilen referandum ile bu noktaların Rusya'ya bağlanması oylanıyor. Bugün sona ermesi planlanan bu referandum'a tepkiler sürerken İngiltere Askeri İstihbaratı çarpıcı bir iddia ortaya attı.Buna göre; Putin, Parlamento konuşmasında Ukrayna'da işgal edilen bölgelerin Rusya Federasyonu'na katılımını resmi olarak duyuracak.
MEDVEDEV'DEN FLAŞ ÇIKIŞ
Putin'in geçtiğimiz hafta kısmi seferberlik ilan etmesi ve Batı'ya nükleer gözdağı vermesinin yankıları sürerken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev'den bir çıkış daha geldi. Medvedev, bunun bir blöf olmadığını belirtirken, gerekirse Rusya'nın kendisini nükleer silahlar ile savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Referandum hakkında da konuşan Medvedev, Batı ile tasiyonun yükselmesi halinde daha fazla tartışmadan yanıt verme hakkına sahip olduğunu belirtti.