‘Rusya, Odessa Limanı’nı vurdu’

RUS ordusunun, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından bir gün sonra Karadeniz'deki Odessa Limanı'na füzeli saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı" denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Rusya'nın Odessa Limanı'na füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise saldırıyı kınadı.