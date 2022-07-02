Rusya, Odessa’yı vurdu 18 sivil öldü

Rusya-Ukraynasavaşında çatışmalar ülkenin doğusunda devam ederken Rus ordusunun düzenlediği füze saldırılarında sivil ölümler artıyor. Ukrayna'nın Odessa bölgesine Rus ordusunca düzenlenen iki füze saldırısı sonucunda 2'si çocuk 18 kişi öldü. 38 kişi ise yaralandı. Saldırılardan birinin Serhiyivka köyündeki bir tatil merkezine, diğerinin ise 9 katlı bir apartmana düzenlendiği bildirildi. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta toplam 6 binden fazla Ukraynalı askerin esir düştüğünü bildirdi.