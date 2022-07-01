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Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:30

Rusya, Odessa'yı vurdu!

İHA
Rusya, Odessa’yı vurdu!

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesinde gerçekleştirdiği füzeli saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus askerleri, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi'de 9 katlı bir bina ile konaklama tesisini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre 9 katlı binada 16, konaklama tesisinde 2 kişi yaşamını yitirdi, toplam 38 kişi de yaralandı. Saldırıda binanın bir kısmının yıkıldığı belirtildi.

Rusya, Odessa'da sivil yerleşimleri vurdu: 18 ölü, 38 yaralı | Video

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Rusya, Odessa'yı vurdu!
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