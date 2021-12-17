Rusya şartlarını tek tek sıraladı! ABD’den jet yanıt

SICAK HAT TALEBİ

Rusya paylaştığı anlaşmada askeri tatbikatlarla ilgili karşılıklı bilgilendirme, gerilim hallerinde durumu barışçıl ve diplomatik yollarla çözme maddesine yer verirken diğer tarafa tehdit olarak algılanabilecek girişimlerden kaçınılması ve acil durumlar için iletişim ağı oluşturulacak sıcak hatlar kurulması maddesi yer aldı.

UÇAKLARA YASAK

Yayınlanan taslağın ikinci bölümünde ise nükleer silah ve bombardıman uçaklarının uçuşlarının durdurulması, karşı tarafın ulusal güvenliğini tehdit eden askeri kuvvet konuşlandırmadan kaçınma, nükleer ve nükleer silah taşımayan bombardıman uçaklarının karşı tarafın hedeflerini vurabilecek hava sahasında uçuş yapmaması maddeleri yer aldı.