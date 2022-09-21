Rusya seferberlik ilan etti: Ülkede panik başladı! Uçak biletleri tükendi

Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı. Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı. Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.