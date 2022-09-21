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Giriş Tarihi: 21.9.2022 14:56 Son Güncelleme: 21.9.2022 15:19

Rusya seferberlik ilan etti: Ülkede panik başladı! Uçak biletleri tükendi

İHA
Rusya seferberlik ilan etti: Ülkede panik başladı! Uçak biletleri tükendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası, ülkede panik havası yaşanıyor. Seferberlik ilanından sadece birkaç dakika sonra Rusya'dan, Ermenistan ve Türkiye yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim. Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü. Rusya'dan Türkiye'ye ve Ermenistan'a yapılan charter uçuşlarındaki tüm biletler tükendi.

Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı. Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı. Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

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Rusya seferberlik ilan etti: Ülkede panik başladı! Uçak biletleri tükendi
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