‘Rusya ses tonunu değiştirdi umutluyuz’

Rusya
-Ukrayna
arasındaki barış müzakerelerine dün de devam edildi. Görüşme sonrası Ukrayna'dan "Anlaşma olasılığını görüyoruz. Rusya ses tonunu olumlu yönde değiştirdi" açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Danışmanı Oleksiy Arestoviç ise "Savaş mayısa kadar biter. Müzakerelerden umutluyuz. Bir hafta içinde, en geç mayısta barış anlaşması imzalanabilir" dedi. Reuters'in haberine göre, Rus Ulusal Muhafız Komutanı Viktor Zolotov
, Ukrayna'da işgalin planlandığı gibi gitmediğini itiraf etti.
'ONLAR SİZE DE GELECEK'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, Rusya'nın Ukrayna'da beklemediği bir direnişle karşılaştığını söyledi. Zelenski, Avrupa'ya da "Savaştan sorumlu olan herkes yanıtını alacak. Bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin" diye seslendi. Kanada Federal Parlamentosu'na da hitap eden Zelenski, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması talebini yineledi, "Lütfen gökyüzünü kapatın" dedi.