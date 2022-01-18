Rusya şimdi de Belarus’a asker yığıyor

Ukrayna-Rusya
gerilimi sürerken Rusya, "askeri tatbikat" için Ukrayna'nın kuzeyindeki komşusu Belarus
'a asker taşımaya başladı. Sosyal medyadan paylaşılan videolarda trenle Belarus'a ağır toplar ve diğer askeri araçlar getirildiği görüldü. Belarus Güvenlik Konseyi
Başkanı Aleksandır Volfoviç
, şubat ayında yapılacak tatbikatlar için Rus askerlerinin şimdiden ülkeye gelmeye başladığını belirtti. Rusya'nın ortak tatbikat için Belarus'a asker göndermeye başlaması, işgal endişelerini daha da artırdı. Bazı askeri analistler, geniş bir işgal girişimi durumunda Ukrayna'nın savunması gereken alanı artırmak için Rusya'nın Belarus üzerinden de ülkeye saldırabileceğini iddia etmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko
, Batı
'nın artan yaptırımları karşısında Rusya'yla ittifakı güçlendirerek Ukrayna konusunda tarafsızlık politikasını terk etmişti.