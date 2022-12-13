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Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:33

Rusya, sınırı geçmeye çalışan 400'ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındığını ifade etti

Rusya, 400'den fazla milliyetçi ve savaş suçıu işleyen Ukraynalı'nın Rus sınırlarını geçmeye çalışırken gözaltına alındığını ifade etti.

AA
Rusya, sınırı geçmeye çalışan 400’ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındığını ifade etti

Rusya Terörle Mücadele Komitesi, 400'den fazla "milliyetçi" ve "savaş suçu" işleyen Ukraynalının, Rus sınırlarını geçmeye çalışırken gözaltına alındığını bildirdi. Komiteden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un başkanlığını yaptığı Terörle Mücadele Komitesinin toplandığı belirtildi.

GİRİŞTE İZİN VERİLMEDİ

Toplantıda, bu yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "400'den fazla Ukraynalı milliyetçi ile savaş suçu işleyen kişi, devlet sınırını geçmeye çalışırken kontrol noktalarında yakalandı. Terör eylemlerine karışan 1026 kişinin Rusya Federasyonu'na girişine izin verilmedi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplantıda terör tehditlerine karşı ek önlemlerin alınması yönünde karar alındığı aktarıldı.

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Rusya, sınırı geçmeye çalışan 400'ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındığını ifade etti
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