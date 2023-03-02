Rusya, tahıl anlaşması için şart koştu

Türkıye'nin desteğiyle, Rusya ve Ukrayna arasında geçen yıl İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasının süresi 18 Mart'ta doluyor. Batı, anlaşmanın uzatılmasını istiyor. Konu, G20 Dışişleri Bakanları için Yeni Delhi'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu arasında görüşüldü. Rusya'dan "Anlaşmanın sürdürülmesinin ancak Rus tarım ve gübre üreticilerinin dünya pazarına engelsiz erişimi konusundaki çıkarlarının dikkate alınması halinde mümkün" açıklaması yapıldı.