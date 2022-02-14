Rusya tehdidi Kanada’yı harekete geçirdi: Hepsini geri çektiler!

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Ukrayna'daki askeri personelini geçici olarak Avrupa'da bir ülkeye çektiği ifade edildi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız saldırgan tutumundan kaynaklanan karmaşık operasyonel ortam nedeniyle Kanadalı askerlerin yerinin değiştirildiği belirtildi.

2015 YILINDAN BU YANA EĞİTİM VERİYORLARDI

Ukrayna ve Rusya'dan sonra dünyadaki en fazla Ukraynalı nüfusuna sahip olan Kanada, 2015'ten bu yana ülkenin batısında askeri eğitim veriyor. Kanada Savunma Bakanlığı'na göre, Kanadalı askerler görev kapsamında bugüne kadar 30 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdi. Kanada Başbakan Justin Trudeau 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine eğitim veren askeri personelin görevinin 3 yıl daha uzatıldığını ve toplamda 400 Kanadalı eğitmenin ülkeye gönderileceğini duyurmuştu.