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Giriş Tarihi: 20.4.2022 13:28

Rusya topu Ukrayna'ya attı: Taslak belge ilettik cevaplarını bekliyoruz

AA
Rusya topu Ukrayna’ya attı: Taslak belge ilettik cevaplarını bekliyoruz

Rusya Ukrayna savaşı 56. günde devam ederken, Kremlin'den bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyleyerek, "Top onlarda" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.

"TOP ONLARDA"

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, "Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz." dedi.

"PEK EĞİLİMLİ DEĞİLLER"

Peskov, Ukrayna'nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da "Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller." yanıtını verdi.

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Rusya topu Ukrayna'ya attı: Taslak belge ilettik cevaplarını bekliyoruz
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