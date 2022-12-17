Rusya: Türkiye doğalgazda çekim merkezi olacak

Rusya'dan, Türkiye'de kurulması gündemde olan doğalgaz merkezine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" açıklamasında sonra emerji devi Gazprom yetkilleri de Türkiye'nin doğalgaz merkezi haline getirilmesine ve Türkiye'ye sağlanan doğalgaz tedarikinin enerjide büyük bir hamleye yol açacağına işaret ediyor. Son olarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa birimi yetkilisi Yuri Filipson, Türkiye'de oluşturulacak gaz merkezinin pek çok ülkeyi kendisine çekeceğini belirtti.Sputnik'te yar alan habere göre, Rus Dışişleri yetkilisi Filipson, "Rusya liderliği, uluslararası doğalgaz pazarlarındaki dengesiz durumun nedenlerini, bu dengesizliğin en başta bir dizi Batı ülkesinin dar görüşlü enerji politikalarından kaynaklandığını defalarca anlattı" dedi. "Pazarda istikrarı bozan bir başka faktör de Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının gaz iletim altyapısında yer alan kritik önemdeki tesislere terör saldırıları düzenlenmesi oldu" diye ekleyen Filipson, "Durum böyleyken, Rusya ile Türkiye'nin girişiminin, Ankara ile bu alandaki işbirliğimize dair başarılı bir deneyimimiz olması nedeniyle pek çok ülke için çekici olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın kendi gazının dağıtılması ve Avrupalı alıcılar için fiyatının belirlenmesi için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturulmasını gündeme getirmesi, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı düzenlenmesinin ardından geldi.RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili Türkiye'ye yönelik tutumuna tepki gösterdi. Sözcü Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Türkiye'nin AB üyesi ülkeler gibi Rusya'ya karşı yaptırımlara uyması"na yönelik ifadelerini nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı. Borrell'in ifadelerinin "mantıklı düşünceden" yoksun olduğunu belirten Zaharova, Türkiye'nin Moskova yönetimiyle olan ilişkisi nedeniyle hedef alındığını söyledi. Zaharova, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılması için Türkiye'ye baskı yaptığını ifade etti. Borrell'i "yalanla saçma şeyler yaymak"la eleştiren Zaharova, kendine verilen notları okuyan Yüksek Temsilci'nin hiçbir mantıklı düşüncesi olmadığını belirtti.