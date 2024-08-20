Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar şiddetlendi

Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlere ilişkin görüntüleri yayınladı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski kuvvetlerinin bölgedeki 92 yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait zırhlı araç konvoyunun vurulduğunu, 9 askeri aracın imha edildiğini açıkladı. Rus güçleri ayrıca Ukrayna'nın batısındaki sanayi tesisi ile kuzeyindeki enerji tesisini hedef aldı. Kuzeydeki saldırıda 72 yerleşim yeri ile 18 bin 500'den fazla tüketici elektriksiz kaldı.