Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk toplantıları İstanbul’da yapılacak

SÜREÇ YAPICI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Katar'ın Kabil'deki havalimanını işletme ve güvenliğini sağlama talebine dair ise "Kabil'de görüşmeler devam ediyor. Orada bir heyetimiz var. Güvenlik konusunda bir mutabakat var ama maliyet hesaplamalar konusunda görüşmeler devam ediyor. Dışarda Taliban içerde kim varsa o olacak. Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu.