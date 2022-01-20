Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk toplantıları İstanbul’da yapılacak

Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasında devam eden Donbas krizine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılacağını açıklandı...
MİNSK TOPLANTISI İSTANBUL'DA
Son dönemdeki dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan diplomatik kaynaklar da Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz konusunda, şunları söyledi: "Bu konuda tutumumuz belli, tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu artırmak, pozisyonumuz net" ifadelerini kullandı. Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılacak.Toplantıya önceki katılımcılar kimlerse onlar katılacak, Rusya, Ukrayna, Donbas… Tarih belli değil ama sık sık toplanacaklar"
SÜREÇ YAPICI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Katar'ın Kabil'deki havalimanını işletme ve güvenliğini sağlama talebine dair ise "Kabil'de görüşmeler devam ediyor. Orada bir heyetimiz var. Güvenlik konusunda bir mutabakat var ama maliyet hesaplamalar konusunda görüşmeler devam ediyor. Dışarda Taliban içerde kim varsa o olacak. Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu.
İSRAİL İLE BİR TAKVİM YOK
Diplomatik kaynaklar, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğine dair açıklamaları ise "İsrail ile bir takvim yok. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanımız 'beklerim' dedi, o da 'gelmek isterim' dedi. Aynı şekilde aşağıda diplomatik kanallar üzerinden değişik seviyelerde arkadaşlarımız görüşüyorlar" ifadeleri kullandı.
SUUDİ ARABİSTAN'LA TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Suudi Arabistan'la karşılıklı ziyaretlerin olabileceğini de kaydeden diplomatik kaynaklar, "İlişkileri geliştirme konusunda adımlar atılıyor. İlişkilerin normalleşmesi anlamında Suudi Arabistan'la da temaslar devam ediyor" dedi.Ermenistan'la görüşme tarihini özel temsilciler arasında belirleneceğini ifade eden kaynaklar "Görüşme yerinin Türkiye ve Ermenistan olmasını istiyoruz. Üçüncü ülkeye gerek yok" dedi.
LATİN AMERİKA TURUNUN AYRINTILARI
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Mart ayındaki Latin Amerika turu gerçekleştireceği açıklamasında bulunmuştu. Cavuşoğlu'nun ziyaretine dair, "Uruguay'da büyükelçiliğimizin resmi açılışı olacak. Daha sonra Brezilya, Ekvador, Panama ve Venezuela ziyaretleri olacak" açıklamasını yaptı.