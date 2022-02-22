Rusya-Ukrayna krizi! Trump, Biden yönetimini eleştirdi: Ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında

"PUTİN İSTEDİĞİNİ ALDI"

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında." değerlendirmesinde bulundu.

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