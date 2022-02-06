Rusya Ukrayna krizinde ABD’den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal hamlesi gerçekleştirmesine an meselesi gözüyle bakılıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlik yığması savaş endişelerine neden olurken ABD'den şoke eden bir tahmin ortaya atıldı. ABD ordusu ve istihbarat yetkililerine dayandırılan bilgiye göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde Kiev'in iki günde düşeceği ifade edildi.