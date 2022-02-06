Rusya Ukrayna krizinde ABD’den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal hamlesi gerçekleştirmesine an meselesi gözüyle bakılıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlik yığması savaş endişelerine neden olurken ABD'den şoke eden bir tahmin ortaya atıldı. ABD ordusu ve istihbarat yetkililerine dayandırılan bilgiye göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde Kiev'in iki günde düşeceği ifade edildi.
50 BİN KİŞİ ÖLÜR
ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.
ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.
RUSYA HAZIRLIKLARI TAMAMLAMAYA YAKIN
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.
KİEV İKİ GÜNDE DÜŞER
Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.