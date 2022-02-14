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Giriş Tarihi: 14.2.2022 12:23

Rusya-Ukrayna krizinde askeri yığma devam ediyor

DHA
Rusya-Ukrayna krizinde askeri yığma devam ediyor

Dünya, Rusya'nın olası Ukrayna işgaline kilitlendi. Rusya askeri tatbikatlarına devam ederken Batılı ülkeler de olası bir savaş girişimine karşı Ukrayna'ya olan askeri desteğini artırıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Batı tarafından Ukrayna'ya gönderilen askeri destekler hakkında açıklama yaptı. Bakan Reznikov, Litvanya'dan Stinger uçaksavar füzeleri ve ABD'den toplamda 1,500 ton askeri mühimmat teslim aldıklarını duyurdu.

"DOSTLARIMIZ UYUMUYOR"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov açıklama yaparak Rusya'ya karşı Batı'nın destek amaçlı gönderdiği askeri mühimmat hakkında bilgi verdi.

Bakan Reznikov, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde ABD'den 180 tonluk askeri mühimmat desteği aldığını ve toplamda ABD'den gelen askeri desteğin 1,500 tona ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov, "Dostlarımız uyumuyor" dedi.

Savunma Bakanı Reznikov, Litvanya'dan destek amaçlı Stinger uçaksavar füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov "Ukrayna ve Litvanya ilişkileri çok yakın ve yüzyıllardır devam ediyor. Asırlık dostluğumuzu ve birbirimize verdiğimiz güçlü desteği takdir ediyorum!" dedi.

Diğer yandan Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte "Litvanya'dan gelen Stinger uçaksavar füzeleri bugün Ukrayna'ya ulaştı. Umarım ve içtenlikle dilerim ki Ukrayna bunları kullanmak zorunda kalmaz" ifadelerini kullandı.

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Rusya-Ukrayna krizinde askeri yığma devam ediyor
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