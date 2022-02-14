Rusya-Ukrayna krizinde askeri yığma devam ediyor

Savunma Bakanı Reznikov, Litvanya'dan destek amaçlı Stinger uçaksavar füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov "Ukrayna ve Litvanya ilişkileri çok yakın ve yüzyıllardır devam ediyor. Asırlık dostluğumuzu ve birbirimize verdiğimiz güçlü desteği takdir ediyorum!" dedi.