Rusya-Ukrayna krizinde flaş! Biden ile Zelenskiy telefonda görüştü: Diplomasi ve caydırıcılık...

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı.
"DİPLOMASİ VE CAYDIRICILIK"
Açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştıkları aktarıldı.
RUSYA VE DİĞER AGİT ÜYELERİYLE 48 SAAT İÇERİSİNDE TOPLANTI TALEBİ
Öte yandan, Ukrayna, Rusya ve diğer AGİT üyeleriyle 48 saat içerisinde toplantı talebinde bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi'ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu.