Rusya-Ukrayna krizinde flaş! Biden ile Zelenskiy telefonda görüştü: Diplomasi ve caydırıcılık...

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı.