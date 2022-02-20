Rusya-Ukrayna krizinde son dakika! ABD’den flaş uyarı: Korkunç ve yıkıcı sonuçları olur

"BU KRİZİN ÖZÜ UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, bu krizin özünün Ukrayna ve bu ülkenin geleceği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili olduğunu belirtti.

Ancak geniş anlamda burada barış ve güvenlikle ilgili bazı ilkelerin tehlikede olduğunu vurgulayan Blinken, bu prensiplerin iki dünya savaşından ve Soğuk Savaş'tan sonra ortaya çıktığına işaret etti.