Rusya-Ukrayna krizinde yeni perde! Zelensky’den flaş iddia: Darbe yazışmaları ve ses kayıtları var





"EN BÜYÜK HATA OLUR"

Ukrayna'nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov'un, bu darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını belirten Başkan Zelenskiy, "Ahmedov'u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov'u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak sayılır. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.