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Giriş Tarihi: 26.3.2022 01:47

Rusya Ukrayna müzakereleri | Zelenskiy'den kritik açıklama: Ukrayna halkı kesinlikle kabul etmeyecek.

AA
Rusya Ukrayna müzakereleri | Zelenskiy’den kritik açıklama: Ukrayna halkı kesinlikle kabul etmeyecek.

Rusya ile Ukrayna müzakereleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy kritik açıklalarda bulundu. Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." dedi.

Video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."

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Rusya Ukrayna müzakereleri | Zelenskiy'den kritik açıklama: Ukrayna halkı kesinlikle kabul etmeyecek.
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