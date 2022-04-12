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Giriş Tarihi: 12.4.2022 23:09

Rusya, Ukrayna ordusunun verdiği kayıpları açıkladı

AA
Rusya, Ukrayna ordusunun verdiği kayıpları açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna’da Rus ordusunun devam eden taarruzlarına ilişkin bilgi verdi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter ve 2 bin 153 tank ile zırhlı aracı vurduklarını söyleyen Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 38 askeri nesneyi yok ettiği bilgisini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada Ukrayna'da Rus ordusunun devam eden taarruzlarına ilişkin bilgi verdi.

Luhansk bölgesinde Popasnaya yerleşim birimi yakınlarında Rus topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun 24. Mekanize Tugayı'nın 6 destek noktasını ateş altına aldığını belirten Konaşenkov, "Yapılan saldırı sonucunda 120'den fazla birlik personeli, 11 zırhlı araç ve 14 otomobil imha edildi." dedi.

UKRAYNA'YA AİT 38 ASKERİ NESNE YOK EDİLDİ

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 38 askeri nesneyi yok ettiği bilgisini veren Konaşenkov, bunların arasında Luhansk ve Harkiv bölgelerinde yer alan cephanelikler bulunduğunu aktardı.

130 UÇAK, 99 HELİKOPTER, 244 HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ...

Oçakov ve Mıkolayiv üzerinde 2 insansız hava aracını da vurduklarını ifade eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 445 insansız hava aracı, 2 bin 153 tank ve zırhlı araç, 241 çok namlulu roketatar, 924 obüs ve havan topu, 2 bin 63 özel askeri araç vuruldu." şeklinde konuştu.

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Rusya, Ukrayna ordusunun verdiği kayıpları açıkladı
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