Rusya Ukrayna savaşı 10. günüde... Silah teslim evrakları ortaya çıkardı! Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamışlar

Geçen hafta boyunca Biden yönetimi, ilk kez bu ülkeye Stinger uçaksavar füze sistemleri göndererek ve Kiev'in tanklara karşı savunmasını güçlendirdi. Javelin füzeleri ve ve zırhlı araçlara karşı diğer mühimmat tedarikini daha da artırarak sevkiyatı sürdürdü.

Gazetenin yorumuna göre, ABD yönetimi, her ne kadar Ukrayna'ya silahlı birlik göndermese de, bu ülkeye önemli miktarda silah iletti.