Rusya Ukrayna savaşı | ABD duyurdu: Ukrayna askerleri Almanya’da eğitiliyor

PUTİN'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ: HEPİMİZ ONUN AHLAKSIZLIĞI İLE İLGİLİ KONUŞABİLİRİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, "Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim. Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz." dedi.