Rusya Ukrayna savaşı daha yeni başlamışken Ukraynalılardan ilginç hareket! Günler sonra ortaya çıktı...

Rusya Ukrayna savaşı bir haftadan fazla süredir devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre ise Zaporijya Nükleer Santrali Rusya'nın kontrolüne geçti. Öte yandan Ukrayna halkının ise direnişi sürüyor.

YENİ ORTAYA ÇIKTI

Savaşın ilk gününde Ukraynalıların yaptığı eylemden çarpıcı bir kare geldi. Mıkolayiv limanına arızalı olduğu için çekilen Hetman Sagaidachny isimki amiral gemisinin Rusya ele geçirmesin diye sular altında kaldığı açıklandı.