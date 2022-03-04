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Giriş Tarihi: 4.3.2022 11:29 Son Güncelleme: 4.3.2022 11:31

Rusya Ukrayna savaşı daha yeni başlamışken Ukraynalılardan ilginç hareket! Günler sonra ortaya çıktı...

Rusya Ukrayna savaşı daha yeni başlamışken Ukraynalılardan ilginç hareket! Günler sonra ortaya çıktı...

Savaşta 8 gün geride bırakılırken, Rusya Ukrayna savaşının ilk gününde Ukraynalılar tarafından ilginç bir eyleme imza atıldığı ortaya çıktı. Çatışmaların daha ilk gününde arızalı olduğu için limana çekilen Hetman Sagaidachny isimli amiral gemisinin batmasının ardında gemi mürettabatının olduğu öğrenildi. İşte haberin ayrıntıları...

Rusya Ukrayna savaşı bir haftadan fazla süredir devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre ise Zaporijya Nükleer Santrali Rusya'nın kontrolüne geçti. Öte yandan Ukrayna halkının ise direnişi sürüyor.

YENİ ORTAYA ÇIKTI

Savaşın ilk gününde Ukraynalıların yaptığı eylemden çarpıcı bir kare geldi. Mıkolayiv limanına arızalı olduğu için çekilen Hetman Sagaidachny isimki amiral gemisinin Rusya ele geçirmesin diye sular altında kaldığı açıklandı.

"ZAFERDEN SONRA YÜKSELTECEĞİZ"

Avrupa Dayanışması Halk Vekili Alexey Goncharenko, konuyla ilgili "Savaşın ilk gününde silahları sökülmüş halde ve limanda bulunuyordu. Zaferden sonra onu yükselteceğiz" dedi.

Mürettebat tarafından gemiyi kasten batırdığı Doğaya Dönüş Vakfı Taras Chmut tarafından da doğrulandı.

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Rusya Ukrayna savaşı daha yeni başlamışken Ukraynalılardan ilginç hareket! Günler sonra ortaya çıktı...
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