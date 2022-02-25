Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en çok bu merak edildi! Türkiye, Boğazları Rusya gemilerine kapatabilir mi?

"MONTRÖ ANLAŞMASI'NIN MADDELERİ GAYET AÇIK VE NET"

Rusya-Ukrayna krizi sürecinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin Boğazlar'ın Rus savaş gemilerine kapatılması talebi oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, buna şu şekilde cevap verdi:

"Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması'nın maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montrö Antlaşması'nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirleri var. Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir. Ama Montrö Sözleşmesi'nde ayrıca bir şey var. Burada savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa, o zaman ona izin verilmesi gerekiyor.