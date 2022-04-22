Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin’den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Rusya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril Adaları'nın güneyi için, 'Yasa dışı şekilde işgal edilmiş adalar' nitelendirmesine Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın bu adımına sert ifadelerle tepki göstererek, "Bu 4 ada da Rusya için teslim edilemez bölgedir. Açık konuşmak gerekirse Japonya'nın düşman bir ülke haline geldiği ve Rusya Federasyonu'na karşı bir dizi düşmanlıkları devam ettirdiğine göre müzakerelerin sürdürülmesinden bahsetmek oldukça zor" ifadelerini kullandı.