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Giriş Tarihi: 22.4.2022 14:57 Son Güncelleme: 22.4.2022 15:41

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli

İHA
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin’den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 2 aydır devam ederken, Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Japonya'nın Kuril Adaları'na yönelik yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak "Japonya, Rusya için düşman ülke oldu" açıklamasına yer verdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Rusya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril Adaları'nın güneyi için, 'Yasa dışı şekilde işgal edilmiş adalar' nitelendirmesine Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın bu adımına sert ifadelerle tepki göstererek, "Bu 4 ada da Rusya için teslim edilemez bölgedir. Açık konuşmak gerekirse Japonya'nın düşman bir ülke haline geldiği ve Rusya Federasyonu'na karşı bir dizi düşmanlıkları devam ettirdiğine göre müzakerelerin sürdürülmesinden bahsetmek oldukça zor" ifadelerini kullandı.


MARİUPOL'Ü YALANLADI

Ukrayna'daki operasyonlara dair de açıklamalarda bulunan Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Mariupol kentinde kontrolün hala Ukrayna birliklerinde olduğuna yönelik sözlerini yalanlayarak, "Mariupol kentinin Ukrayna güçlerinde olduğu yalan. Bu açıklamalarda gerçeklik payı yok. Herkesin dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktardığı bilgileri dikkate almasını öneriyoruz" dedi.

G20 AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programları hakkında da bilgiler aktaran Peskov, "26 Nisan'da, Rus olimpiyat ve paralimpik sporcularla bir toplantı planlanıyor. Endonezya'da yapılması planlanan G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılıp katılmayacağı konusunda bir karar verilmiş değil. Uygun bir karar verildiğinde sizleri bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.

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Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli
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