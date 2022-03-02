Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Biden’dan yeni gaf! Ukraynalılara böyle seslendi

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Amerikan Başkanı Joe Biden Temsilciler Meclisi'nde çok dikkat çeken bir konuşma yaptı. Putin'in yanıldığını belirterek, hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Biden yeni bir gafa daha imza attı. Biden, Rus güçlerine direnmeye hazırlanan Ukraynalılardan "İran halkı" diye söz etti.

ABD Başkanı Joe Biden'den yeni gaf. Ukraynalılara "İran halkı" dedi | Video

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Biden, Putin'in Ukrayna'da yanıldığını savundu. Biden, "Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.