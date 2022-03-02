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Giriş Tarihi: 2.3.2022 11:19 Son Güncelleme: 2.3.2022 11:28

Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Biden'dan yeni gaf! Ukraynalılara böyle seslendi

Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Biden’dan yeni gaf! Ukraynalılara böyle seslendi

Rusya Ukrayna savaşı 7. gününe girerken taraflar bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Öte yandan dün Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda konuşma yapan Amerikan Başkanı Joe Biden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını belirten Biden, Putin'in Ukrayna'da yanıldığını duyurdu. Biden bu açıklamalarını yaparken büyük bir gaf yaptı. Biden'ın gafı sonrası Kamala Harris'in memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Amerikan Başkanı Joe Biden Temsilciler Meclisi'nde çok dikkat çeken bir konuşma yaptı. Putin'in yanıldığını belirterek, hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Biden yeni bir gafa daha imza attı. Biden, Rus güçlerine direnmeye hazırlanan Ukraynalılardan "İran halkı" diye söz etti.

ABD Başkanı Joe Biden'den yeni gaf. Ukraynalılara "İran halkı" dedi | Video

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Biden, Putin'in Ukrayna'da yanıldığını savundu. Biden, "Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

BÜYÜK GAF!

Biden, Konuşmasınıda Rus güçlerine direnmeye hazırlanan Ukraynalılardan "İran halkı" diye söz etti. 79 yaşındaki Biden, "Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ama İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

HAMALA HARRİS MÜDAHELE ETMEYE ÇALIŞTI

ABD Başkanı'nın konuşması sırasında kameraya yansıyan anlarda, Biden'ın arkasında oturan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanlış ifadeyi düzeltmeye çalıştığı görüldü. O anlarda Harris'in memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı.

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Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Biden'dan yeni gaf! Ukraynalılara böyle seslendi
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