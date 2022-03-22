Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Biden’dan korkutan kimyasal silah sözleri! İddiasını Rusya’nın o açıklamasına dayandırdı

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse bir aydır çatışma bölgelerinden acı dolu görüntülerle devam ediyor. Reuters'tan gelen haberlere göre Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin bombardımanlarına karşı halka uyarı üstüne uyarı yapıyor.

VAHİM İDDİALAR

Ancak bir başka uyarı ise ABD lideri Joe Biden'dan geldi. Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanmayı düşündüğünü iddia etti. Biden bu iddiasını ise Rusya'nın Ukrayna'nın biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu yönündeki iddialarına dayandırıyor. Biden, bu söylemlerin Rusya'nın bunlaru kullanmayı düşündüğünün 'açık bir işareti' olduğunu ifade etti.