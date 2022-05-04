Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili daha önce hiç duyulmamış 'kara büyü' iddiası! "Karanlık güçlerin mührünü kullanmışlar"

"BÜYÜK BİR SEMBOL"

Dais sembolün yaratıcıların silahlarını güçlendirmek ve ritüel gerçekleştirmek için olduğuna dikkat çekerek, "Ya da doğaüstü güçlerden kendilerine silah göndermelerini istediler. Bu pek çok kesişen çizgiden oluşan büyük bir sembol" dedi.

"PEK ÇOK ANLAMI OLABİLİR"

Ne anlama geldiğini tam olarak anlamının mümkün olmadığını söyleyen Dais sözlerine şöyle devam etti:

"He anarşinin işareti var hem de ters çevrilmiş bir işaret var. Almanca yazılmış bazı ifadeler de var ve kılıç ile silah anlamına gelen İbranice bir harf de şekilde mevcut. Belki de daha önce de dediğim gibi bu daha çok silah için bir talep"

KAN İZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Haber devamında Ukraynalıların bu işlemler için kullandığı iddia edildi. Bir rapordan bahseden ajans, "Raporda kan izleri var, ancak rapor dışıdna başka hiçbir yerde kan izi yok" dedi.