Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili daha önce hiç duyulmamış 'kara büyü' iddiası! "Karanlık güçlerin mührünü kullanmışlar"

Savaş hız kesmeden devam ederken, Rusya'dan Ukrayna'ya hiç beklenmedik bir suçlama geldi. Rus birliklerinin Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka köyünün eteklerinde terk edilmiş bir Ukrayna askeri üssünün duvarında büyük bir 'şeytah mührünün' olduğu ifade edildi.
"CİDDİ İŞARETLER VAR"
Rus haberi ajansı RIA Novosti'nin yayımladığı haberde söz konusu mührün büyük doğaüstü güçlerle bağlantı kurmak için çizildiği ifade edildi. Ajans haberinde Ukraynalı askerlerin kara büyü yaptığına dair ciddi işaretler olduğunu ifade etti.
"EKSTRA ZARAR İÇİN"
Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Uhrevi güçlerin müritlerinin silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıkların gördük. Böylece hedef cephaneliklerine çarptığında ekstra zarar ortaya çıkabilecekti"
BİR UZMAN DEĞERLENDİRDİ
Rus kültürbilim uzmanı ve filozof Ekaterina Dais de bu sembolün anarşi, silahlar ve faşist sembolleri birleştiren karanlık güçlere ait büyülüğü bir işaret olduğuna dikkat çekti.
"BÜYÜK BİR SEMBOL"
Dais sembolün yaratıcıların silahlarını güçlendirmek ve ritüel gerçekleştirmek için olduğuna dikkat çekerek, "Ya da doğaüstü güçlerden kendilerine silah göndermelerini istediler. Bu pek çok kesişen çizgiden oluşan büyük bir sembol" dedi.
"PEK ÇOK ANLAMI OLABİLİR"
Ne anlama geldiğini tam olarak anlamının mümkün olmadığını söyleyen Dais sözlerine şöyle devam etti:
"He anarşinin işareti var hem de ters çevrilmiş bir işaret var. Almanca yazılmış bazı ifadeler de var ve kılıç ile silah anlamına gelen İbranice bir harf de şekilde mevcut. Belki de daha önce de dediğim gibi bu daha çok silah için bir talep"
KAN İZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Haber devamında Ukraynalıların bu işlemler için kullandığı iddia edildi. Bir rapordan bahseden ajans, "Raporda kan izleri var, ancak rapor dışıdna başka hiçbir yerde kan izi yok" dedi.