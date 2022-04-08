Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmede bulunan Obama’dan Putin’le ilgili ilginç sözler: Çok büyük bir yeteneği vardı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, dün gazeteci Jeffrey Goldberg'in sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Obama önemli noktalara parmak bastı. Başkanlık yaptığı dönemlerden Rusya lideri Vladimir Putin il görüştüğünü ve aralarındaki anlaşmada dayanarak Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine oldukça şaşırdığını söyledi.
"5 YIL ÖNCESİNDEN TAHMİN BİLE EDEMEZDİM"
Savaşı 5 yıl öncesinde hiç tahmin edemeyeceğini söyleyen Obama, "Putin benim tanıdığım şekliyle aynı kişi mi? Bilemiyorum. Putin demokrasi ideallerine değil, aynı zamanda küreselleşme ile kültürlerin çatışmasını temsil ediyordu. Öfke ve kızgınlığı dizginleme yeteneği vardı" dedi.
KIRIM'IN İLHAKINA VURGU
2014 yılındaki Kırım ilhakın da bahseden Obama, "2014 yılında görmek isteyeceğimiz şekillerde tepkiler için çok çabaladım. Ancak bu savaş demokrasinin bir yerlerde çatırdağını gösterdiyor" sözlerine yer verdi.
YORUM YAPMADI
Ayrıca Obama, savaşın nasıl sona ereceğine dair bir fikri olmadığını ve bununla ilgili bir yorum yapmak için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.
"YAŞADIKLARINI HAYAL BİLE EDEMİYORUM"
Ukraynalıların duruma da atıfta bulunan eski ABD lideri, "Putin'in aklından geçenleri tahmin etmeye çalışmak yerine Ukraynalıların neler yaşadıklarını düşünmek gerek. Biz burada rahatça otururken onların yaşadıklarını hayal bile edemiyorum" dedi.