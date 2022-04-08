Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmede bulunan Obama’dan Putin’le ilgili ilginç sözler: Çok büyük bir yeteneği vardı

"5 YIL ÖNCESİNDEN TAHMİN BİLE EDEMEZDİM"

Savaşı 5 yıl öncesinde hiç tahmin edemeyeceğini söyleyen Obama, "Putin benim tanıdığım şekliyle aynı kişi mi? Bilemiyorum. Putin demokrasi ideallerine değil, aynı zamanda küreselleşme ile kültürlerin çatışmasını temsil ediyordu. Öfke ve kızgınlığı dizginleme yeteneği vardı" dedi.

KIRIM'IN İLHAKINA VURGU

2014 yılındaki Kırım ilhakın da bahseden Obama, "2014 yılında görmek isteyeceğimiz şekillerde tepkiler için çok çabaladım. Ancak bu savaş demokrasinin bir yerlerde çatırdağını gösterdiyor" sözlerine yer verdi.