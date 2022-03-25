Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan eski başkandan yaptırım açıklaması: Resmen aptallık!

ÜLKEDEKİ SAVAŞ KARŞITLARINA SERT ÇIKTI

Medvedev ayrıca kamuoyu yoklamarında Rusların dörtte üçünün Rusya'yı desteklediğini ve Putin'i çok sevdiğini söyledi. Rusya'nın eylemlerine karşı çıkan Ruslara da ateş püskürten Medvedev, "Yetkililerin bazı kararlarından memnun kalmayıp eleştirebilirsiniz, bu normal bir şey. Ancak böyle zor bir durumda devlete tavır alınmaz, bu vatana ihanettir" sözlerine yer verdi.