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Giriş Tarihi: 25.3.2022 11:29 Son Güncelleme: 25.3.2022 11:45

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan eski başkandan yaptırım açıklaması: Resmen aptallık!

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan eski başkandan yaptırım açıklaması: Resmen aptallık!

1 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Batı'da Rusya'ya peş peşe yaptırım kararları geldi. Yaptırımların ülkeyi nasıl etkileyeceği henüz belirsizliğini korurken, Rusya'nın eski cumhurbaşkanı ve güvenlik konseyi başkan yardımcısı Dmirty Medvedev çarpıcı açıklamalarda bulunarak yaptırımların Rusya'yı etkileyeceğini düşünmenin 'resmen aptallık' olduğunu söyledi.

Rusya Ukrayna savaşı 1 aydır devam ediyor. Savaşın ilk gününden beri Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine tepki gösteren ABD ve Batı devletleri Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları aldı.

"BUNA İNANMAK APTALCA"

Yaptırımların sonuçları halen gizemini korurken, Rusya'nın eski cumhurbaşkanı ve güvenlik konseyi başkan yardımcısı Dmirty Medvedev ilginç açıklamalarda bulundu. Rusya'nın RIA haber ajansına demeç veren Medvedev, Batı yaptırımlarının Moskova hükümeti üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ve buna inanmanın 'aptalca' olduğunu söyledi.

"EN KÜÇÜK BİR KUANTUM ETKİSİ YOK"

Medvedev, "Kendimize bir soralım: Büyük iş insanlarının herhangi biri ülkenin liderlerinde en küçük bir kuantum etkisine sahip olabilir mi? Size açıkça söylüyorum ki hayır olamaz." dedi.

ÜLKEDEKİ SAVAŞ KARŞITLARINA SERT ÇIKTI

Medvedev ayrıca kamuoyu yoklamarında Rusların dörtte üçünün Rusya'yı desteklediğini ve Putin'i çok sevdiğini söyledi. Rusya'nın eylemlerine karşı çıkan Ruslara da ateş püskürten Medvedev, "Yetkililerin bazı kararlarından memnun kalmayıp eleştirebilirsiniz, bu normal bir şey. Ancak böyle zor bir durumda devlete tavır alınmaz, bu vatana ihanettir" sözlerine yer verdi.

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Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan eski başkandan yaptırım açıklaması: Resmen aptallık!
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