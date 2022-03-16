Rusya Ukrayna savaşı onları da etkiledi: Taşıyıcı annelerin bebekleri ortada kaldı!

24 Şubat 2022… Dünyanın önemini kısa sürede unatacağı bir tarih. Belki de şimdiden unutuldu bile. Sonuçta 15 Mart 2011'i hangimiz hatırlıyoruz veya 11 Mart 2020'i? Kısaca bir hafızamızı yoklayalım. Ya da zorlamadan hemen söyleyelim 15 Mart'ta yani bundan 11 yıl önce Suriye savaşı başlamıştı. 11 Mart'ta da pandemi ilan edildi. 24 Şubat ise Rusya'nın Ukrayna savaşını giriştiği gündü. Milyonlarca kişiyse bu tarihleri hiçbir zaman unutamayacak. Yakınlarını kaybedenler özellikle. Ya da annesiz babasız kalanlar… Ukrayna savaşı nedeniyle ortada kalan onlarca bebek var ki onların hikayesi çok daha farklı. Taşıyıcı annelerden dünyaya geldiler. Savaş nedeniyle şimdilerde ortada kaldılar.
SIĞINAKTAKİ KUNDAKLAR
Karanlık bir koridor. Duvarlar nemli. Soğuk, insanın yüzüne vuruyor. Demir merdivenlerden aşağıya iniliyor. 15 basamak falan var. Çok dikkatli olmak gerek. Her yer küflenmiş. Kimsenin kesik ya da tetenoz ile uğraşacak vakti yok. İçerisi kasvetli ama dışarıdan güvenli sonuçta. Burası bir savaş sığınağı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de binlerce sığınaktan biri yani. Ama farklı da aynı zamanda. Zoraki misafirleri henüz kundakiler çünkü. Taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen bebeklerin büyük bir kısmı şimdilerde bu sığınaklarda korunma altına alındı…
DÜNYANIN EN BÜYÜK PAZARI
Taşıyıcı annelik uzun yıllardır bebek sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu bir yöntem. Ukrayna'da yasal. Hatta yabancılar da başvurabiliyor. Bu yüzden, Ukrayna dünyanın en büyük taşıyıcı anne pazarına dönüşmüş durumda. Bu arada taşıyıcı annaelik sektörünün dünya genelinde 10 milyar dolarlık bir piyasaya ulaştığı tahmin ediliyor. Özellikle ABD'li, Çinli, Kanadalı veya Batı Avrupalı çiftler, Ukrayna'daki taşıyıcı anne şirketlerine başvuruyor. Ukrayna genelinde bu sektörde hizmet veren 14 firma var. Bu şirketlere bağlı çalışan anneler var. Başkasının bebeğini 9 ay boyunca karnında taşıyan kadınlar, doğum başına 15 bin ile 20 bin dolar arasında ücret kazanıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sperm ve yumurtalıkları laboratuvar ortamında birleştirilip taşıyıcı annenin rahmine naklediliyor. Yani biyolojik olarak anne olmuyorlar. Sadece taşıyorlar. Bazı istisna durumlarında taşıyıcı annenin yumurtalıkları da kullanılıyor. Yani tüp bebek yöntemi gibi.
GİDİP ALAMIYORLAR
Bebek dünyaya geldikten sonra biyolojik anne ve babasına veriliyor. Ukrayna'daki yasalara göre bebeği sadece anne babası alabiliyor, eşcinsel çiftlere bu yönteme başvuramıyor ve ebeveynler çocukların cinsiyetlerini seçemiyor. New York Times gazetesi Kiev'deki bu sığınaklardan birini haberleştirdi. 19 bebek var şu an. Anne babaları ülke dışından. Savaş olduğu için Ukrayna'ya gelemiyorlar. Taşıyıcı anneleri de kendi canlarının derdine düşmüş.
Para karşılığında başkasının bebeğini taşıyan Ukraynalı kadınların büyük bir kısmımın kendi ailesi zaten var. Çoğu evli ve halihazırda çocukları olan kadınlar. Dolayısıyla savaş başlayınca kendi aileleriyle kaçmışlar. Bu bebeklere şirketlerde çalışan bakıcılar göz kulak oluyor. Onlardan biri 51 yaşındaki Ludmila Yashenko. Kendi ailesinin "Kaçalım" baskılarına rağmen hâlâ başkentte. "Savaş bitene kadar buradayız. Bebekleri ölüme terk edecek değiliz" diyor.
500 BEBEK DAHA YOLDA
Benzer bir durum pandemide de yaşanmış. O dönem de seyahatlar kısıtlanınca yabancıların bebeklerin uzun süre teslim edilememiş. Ania isimli kadın örneğin "Oldukça şanssızım" diyor. 26 yaşında. İki öz çocuğu var. Ama şimdilerde ikinci kez taşıyıcı annelik de yapıyor. Ania başına gelenleri şöyle özetliyor "İlk taşıyıcı annelik yaptığım dönem Kovid-19 nedeniyle bebeği teslim edememişti. Şimdi yine 31 haftalık hamileyim. Müşterim Batı Avrupa'dan. Benim oraya gitmemi istiyorlar. Ama çocukların burada. Gidemem. Karnımdaki bebeğin de durumundan endişeliyim. Ne yapacağımız bilemiyoruz…"
CNN International'daki detaylara göre ise Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelecek daha çok bebek de sırada. Ülke genelinde taşıyıcı annelerin karnında 500 bebeğin olduğu tahmin ediliyor. Karnında başkasının bebeğini taşıyan kadınlar, evlerini terk etti. Birçoğu farklı farklı yerlere dağıldı. Yani taşıyıcı annelik şirketleri bu kadınları artık takip edemiyor. O yüzden doğacak bebeklerin ne zaman ve nasıl ailelerine verilecekleri bilinmiyor. Ya da düşünmesi bile insanı rahatsız eden acı bir gerçek daha var. Taşıyıcı anneler kendi ailelerin derdine düşmüşken karınlarında taşıdıkları bebekleri de aynı şekilde koruyacak mı? Yeni hayatlarına yeni ve kocaman bir problemle başlayan bu bebeklerin geçmişlerini hangi şekilde sorgulayacaklarını ise kimse bilmiyor…