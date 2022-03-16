Rusya Ukrayna savaşı onları da etkiledi: Taşıyıcı annelerin bebekleri ortada kaldı!

500 BEBEK DAHA YOLDA

Benzer bir durum pandemide de yaşanmış. O dönem de seyahatlar kısıtlanınca yabancıların bebeklerin uzun süre teslim edilememiş. Ania isimli kadın örneğin "Oldukça şanssızım" diyor. 26 yaşında. İki öz çocuğu var. Ama şimdilerde ikinci kez taşıyıcı annelik de yapıyor. Ania başına gelenleri şöyle özetliyor "İlk taşıyıcı annelik yaptığım dönem Kovid-19 nedeniyle bebeği teslim edememişti. Şimdi yine 31 haftalık hamileyim. Müşterim Batı Avrupa'dan. Benim oraya gitmemi istiyorlar. Ama çocukların burada. Gidemem. Karnımdaki bebeğin de durumundan endişeliyim. Ne yapacağımız bilemiyoruz…"

CNN International'daki detaylara göre ise Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelecek daha çok bebek de sırada. Ülke genelinde taşıyıcı annelerin karnında 500 bebeğin olduğu tahmin ediliyor. Karnında başkasının bebeğini taşıyan kadınlar, evlerini terk etti. Birçoğu farklı farklı yerlere dağıldı. Yani taşıyıcı annelik şirketleri bu kadınları artık takip edemiyor. O yüzden doğacak bebeklerin ne zaman ve nasıl ailelerine verilecekleri bilinmiyor. Ya da düşünmesi bile insanı rahatsız eden acı bir gerçek daha var. Taşıyıcı anneler kendi ailelerin derdine düşmüşken karınlarında taşıdıkları bebekleri de aynı şekilde koruyacak mı? Yeni hayatlarına yeni ve kocaman bir problemle başlayan bu bebeklerin geçmişlerini hangi şekilde sorgulayacaklarını ise kimse bilmiyor…