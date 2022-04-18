RUSYA UKRAYNA SAVAŞI | Putin yine Batı'ya medya okudu: "Başarısız oldu"

"YAPTIRIMLAR BAŞARISIZ OLDU"

Toplantının açılış konuşmasında yine Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları değerlendirerek bu çabaların başarısız olduğunu savunan Putin, "Son dönemde ekonomi için en önemli olumsuz faktörün, Batılı ülkelerden gelen yeni yaptırım baskısı olduğu aşikar. Hesapları, ülkemizdeki mali ve ekonomik durumu hızla baltalamak, piyasalarda paniğe ve bankacılık sisteminin çökmesine neden olmak ve mağazalarda büyük çaplı ürün açığına yol açmaktı. Fakat Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.