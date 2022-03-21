NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den kritik zirve öncesi dikkat çeken Türkiye sözleri: Erdoğan ile görüştüm ve...

"UKRAYNA DA RUSYA DA TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A GÜVENİYOR"

Stoltenberg'ten önce NBC News yayına bağlanan ve görüş bildiren gazeteci Richard Engel ise, Türkiye'nin attığı adımları için şunları söyledi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte arabuluculuk rolünü ortaya koyan en açık ülke ve lider konumunda. Erdoğan'ın Putin ile bir ilişkisi var. Aynı zamanda ABD ile de Putin konusunda kendisine yardımcı olabilecek gergin ilişkilere sahip. Bu da muhatap olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye aynı zamanda bir NATO üyesi. Mevcut durumda her iki taraf da O'na güveniyor."