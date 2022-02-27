Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den korkutan senaryo: Bu hızla bitmeyecek

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundan başladığı işgal 4. gününe girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekat adını vererek başlattığı Ukrayna işgalinden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çatışmalar yoğun bir şekilde yanaırken Ukrayna halkı da silahlanarak Rus birliklerine karşı koyuyor. Başkent Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgede yoğun çatışmalar sürerken İngiltere'den Rusya Ukrayna savaşına ilişkin korkutan bir senaryo ortaya atıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss 'korkarım bu hızla bitmeyecek' dediği açıklamalarında Putin ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM
Rusya Ukrayna savaşında son duruma göre, hava saldırılarının şiddetlenirken Kiev'de patlama sesleri daha fazla duyulmaya başladı. Dün siviller için bir uyarı yayınlanmış ve 'yol işaretlerini sökün, geçiş güzergahlarını engelleyin, ana ulaşım yollarını tahrip edin, gece aktif olun' denilmişti. 43 km uzaklıktaki iki önemli şehirde Rus askerlerinin geçişini engellemek için köprüler havaya uçurulmuştu. Ayrıca şu ana kadar 4300 Rus askerinin öldürüldüğü bilgisi paylaşılmış, Zelenski'nin Uluslararası Adalet Divanı'na dava açmak için hazırlandığını açıklanmıştı.
SONUN BAŞLANGICI
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "sonun başlangıcı olabileceğini" söyledi.
İNGİLTERE DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Truss, "Ukrayna'nın güçlü ve cesur direnişini görüyoruz. İngiltere onlara silah ve ekonomik destek sağlamaya devam edecek" dedi.
KORKUTAN SENARYO: BİRKAÇ YIL SÜREBİLİR
Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisine vereceği zarar göz önüne alındığında Putin'in "stratejik bir hata yaptığına" inandığını söyleyen Truss, Rusya'nın saldırısının uzun sürebileceğini belirtti. Truss, "Bu birkaç yıl olabilir. Korkarım bu hızla bitmeyecek. Bu savaş çok çok kanlı olabilir" dedi. Truss, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "sonun başlangıcı" olabileceğini ifade etti.