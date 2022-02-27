Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den korkutan senaryo: Bu hızla bitmeyecek

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundan başladığı işgal 4. gününe girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekat adını vererek başlattığı Ukrayna işgalinden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çatışmalar yoğun bir şekilde yanaırken Ukrayna halkı da silahlanarak Rus birliklerine karşı koyuyor. Başkent Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgede yoğun çatışmalar sürerken İngiltere'den Rusya Ukrayna savaşına ilişkin korkutan bir senaryo ortaya atıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss 'korkarım bu hızla bitmeyecek' dediği açıklamalarında Putin ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.