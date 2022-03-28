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Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:29 Son Güncelleme: 28.3.2022 12:49

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Polonya Avrupa ülkesini tehdit etti: Bedeli çok ağır olacak!

AA
Rusya Ukrayna savaşı sürerken Polonya Avrupa ülkesini tehdit etti: Bedeli çok ağır olacak!

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken Avrpa'da sular ısınıyor. Rusya'ya peş peşe yaptırımlar getiren Avrupa ülkeleri arasında da bu nedenle gerilim yaşanıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ın Rusya'ya karşı tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Duda, 'Bunun Macaristan'a bedelinin ağır olacağını' belirterek tehditler savurdu.

Son dakika haberler... Rusya Ukrayna savaşı Avrupa'da gerilime neden oldu. Savaşın başladığı günden bu yana başka ABD olmak üzere Batılı ülkeleren Rusya'ya peş peşe yaptırım açıklamaları gelirken Ukrayna'nın komşusu Polonya ile Macaristan arasında gerilim yaşandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı Rusya konusundaki politikaları nedeniyle tehdit etti.

SON DAKİKA: BEDELİ AĞIR OLACAK

Duda, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Macaristan'ı, Ukrayna'yı desteklemediği ve Rusya'ya karşı adım atmadığı için eleştirerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, binlerce sivilin ölümü ve uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil eden bombalamalar göz önünde bulundurulduğunda, Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." ifadesini kullandı.

YAPTIRIM TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

MACARİSTAN'IN ÇIKARLARINA TERS

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek vermesi ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep ettiğini, ama Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğu için Başbakan Orban'ın bu talepleri reddettiğini söylemişti.

BUNDAN SONRA DA KARŞI ÇIKACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine, ülkede hanelerin yüzde 85'inin doğal gazla ısındığına dikkati çeken Havasi, ülkesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını kaydetmişti.

Zelenskiy, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş ve Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.

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Rusya Ukrayna savaşı sürerken Polonya Avrupa ülkesini tehdit etti: Bedeli çok ağır olacak!
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