Rusya Ukrayna savaşı sürerken Polonya Avrupa ülkesini tehdit etti: Bedeli çok ağır olacak!

Son dakika haberler... Rusya Ukrayna savaşı Avrupa'da gerilime neden oldu. Savaşın başladığı günden bu yana başka ABD olmak üzere Batılı ülkeleren Rusya'ya peş peşe yaptırım açıklamaları gelirken Ukrayna'nın komşusu Polonya ile Macaristan arasında gerilim yaşandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı Rusya konusundaki politikaları nedeniyle tehdit etti.
SON DAKİKA: BEDELİ AĞIR OLACAK
Duda, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Macaristan'ı, Ukrayna'yı desteklemediği ve Rusya'ya karşı adım atmadığı için eleştirerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, binlerce sivilin ölümü ve uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil eden bombalamalar göz önünde bulundurulduğunda, Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." ifadesini kullandı.
MACARİSTAN'IN ÇIKARLARINA TERS
Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek vermesi ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep ettiğini, ama Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğu için Başbakan Orban'ın bu talepleri reddettiğini söylemişti.
BUNDAN SONRA DA KARŞI ÇIKACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI
Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine, ülkede hanelerin yüzde 85'inin doğal gazla ısındığına dikkati çeken Havasi, ülkesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını kaydetmişti.
Zelenskiy, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş ve Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.